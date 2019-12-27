أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم، لتصل الى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن.

ووفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغت إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 حتى 25 ديسمبر الجاري، 5 ملايين و400 ألف و152 طنا بزيادة حوالي 202 ألف و927 طنا خلال نفس الفترة، العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأشار التقرير الى تفوق الصادرات الزراعية المصرية من الموالح والتي تأتي في المركز الأول، بعدما بلغت حوالي مليون و772 ألفا و281 طنا، فضلا عن 687 ألفا و842 طنا جرى تصديرها من البطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما جرى تصدير 602 ألف و16 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الرمان المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 120 ألفا و213 طنا، في حين بلغ إجمالي ما تم تصديره من محصول العنب حوالي 113 ألفا و319 طنا، ومن المانجو حوالي 36 ألفا و611 طنا.