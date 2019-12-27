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رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات مبادرة توفير السلع والمنتجات للمواطن

رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات مبادرة توفير السلع والمنتجات للمواطن

مصرع اثنين وإصابة 11 آخرين في 4 حوادث مرورية بصحراوي بني سويف

مصرع اثنين وإصابة 11 آخرين في 4 حوادث مرورية بصحراوي بني سويف

رئيس جهاز بدر يشهد التشغيل الفعلي لأول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي

رئيس جهاز بدر يشهد التشغيل الفعلي لأول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتابع سير العمل بالمنطقة الصناعية بالمدينة

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتابع سير العمل بالمنطقة الصناعية بالمدينة

الحكومة تعلن مساندة القطاع الخاص في التنافس بأسواق أفريقيا

الحكومة تعلن مساندة القطاع الخاص في التنافس بأسواق أفريقيا

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الدقهلية تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الدقهلية تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

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أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء وبيع منطقة القلعة.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء وبيع منطقة القلعة.. الحكومة تنفي 12 شائعة

دُور الحضانة.. ادفع يحصل صغارك على رعاية جيدة

دُور الحضانة.. ادفع يحصل صغارك على رعاية جيدة

عروض تصل إلى 50% على أفراح الكريسماس: القاعات كامل العدد

عروض تصل إلى 50% على أفراح الكريسماس: القاعات كامل العدد

إجراءات ترخيص الحضانات "مرهقة".. والأسر عايزة أطفالها "نمبر وان"

إجراءات ترخيص الحضانات "مرهقة".. والأسر عايزة أطفالها "نمبر وان"

خطة تطوير "مصر الجديدة" تشمل رصف الشوارع.. وإزالة خط الترام.. وتوسعة الطرق وإنهاء التكدس

خطة تطوير "مصر الجديدة" تشمل رصف الشوارع.. وإزالة خط الترام.. وتوسعة الطرق وإنهاء التكدس

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