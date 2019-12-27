أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بمحافظة المنوفية بضرورة الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف للعام الحالي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية قبل انتهاء العام الحالي.

وأعلن عفيفي محمد عفيفي مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية ، الانتهاء من صرف المنحة لنحو 1836 عاملا غير منتظم، بإجمالي 913 ألف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.