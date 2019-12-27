تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من كشف غموض السطو على صيدلية في منطقة قحافة بطنطا، وسرقة أدوية ومبالغ مالية منها، حيث تبين أن وراء الواقعة نجار، بسبب أزمة مالية.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم برئاسة الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث القسم، من كشف ملابسات اقتحام صيدلة في منطقة قحافة، دائرة القسم، وسرقة أدوية ومبالغ مالية منها، وتبين أن وراء الواقعة "و.م.ح" 40 سنة، نجار، مقيم منطقة قحافة، محل الواقعة، وتم ضبط المتهم وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة الصيدلية والتعدي على المسؤولة وذلك لمروره بضائقه مادية، ونتيجة الضغوط عليه والديون أقدم على فعل تلك الجريمة للحصول على بعض الأموال لسد جزء من الديون المتراكمة عليه.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، يوم الثلاثاء الماضي، إخطارا من العميد أسامة أبوفرد مأمور قسم ثان طنطا، يفيد البلاغ من صاحب صيدلية بمنطقة قحافة دائرة القسم، يتضمن اقتحام شخص الصيدلية وإشهار سلاح أبيض " مطواه" وتقييد يد المسؤولة عن الصيدلية وسرقة مبلغ مالي وبعض الأدوية وفر هاربا.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الهرميل، مفتش مباحث أول وثان طنطا، والرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث القسم ومعاونيه لمعاينة الواقعة، وإجراء التحريات الأمنية وسؤال المختصة بالصيدلية، وتبين أن المتهم سأل الموظفة بالصيدلة عن وجود كاميرات من عدمه، وقام بإشهار سلاحه عليها وهددها ثم قيد يديها ووضع لاصق على فمها، وسرق بعض الأدوية ومبلغ مالي وفر هاربا، وجرى تشكيل فريق بحث قاده العميد إيهاب عطية، رئيس المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.