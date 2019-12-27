شهدت محافظة دمياط اليوم الجمعة، طقس سيئ لليوم الرابع على التوالي بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ترابية ورياح شديدة، مما أثر سلبا على بوغاز مدينة عزبة البرج، حيث توقف أسطول الصيد عن العمل، ويأتي هذا في الوقت الذي شهد ميناء دمياط انتظام حركة الملاحة البحرية.

كما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط برئاسة عصمت الأطروش نائب رئيس المدينة لشؤون القرى بالمرور على الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة دمياط وجرى كسح مياه الأمطار بالرطمة كما وجرى تطهير بالوعات المطر وتصريف تجمعات مياه الأمطار بالسنانية كما جرى المرور على غيط النصاري رفع تجمعات الأمطار بشطا ومنطقة دمسيسة والطريق العام وجرى المتابعه للوصول للسيالة والشعراء وذلك باستخدام عربات شفط المياه.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدي خاطر بتكثيف تواجد المعدات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، حيث جرى شفط تجمعات مياه الأمطار أولا بقرية أم الرضا وشوارعها والطريق الرئيسية.