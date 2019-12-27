شهدت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، هزة أرضية مفاجئة، حيث سادت حالة من الذعر والقلق بين الأهالي، مما أدى إلى وجود تصدعات كبيرة في أحد الكباري الرئيسية بالمدينة دون معرفة سبب الهزة الأرضية.

وأكد محمد هنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أنه فور ملاحظة هزة بالكوبري أعلى البحر أمام مجلس المدينة اليوم الجمعة، على الفور انتقل السيد حسن، ومحمود عبدالدايم نائبا رئيس المركز لمكان الكوبري، وجرى استدعاء مهندسي الري والصيانة للكباري وجرى عمل المعاينة اللازمة للوقوف على سبب الهزة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة في بيان له، أنه جرى التواصل إلى سرعة تدعيم الكوبري بكراسي حديدية باكر السبت، ولا يوجد خطورة ولا ضرر على السيارات والمارة أعلى الكوبري، مؤكدا أن حركة السير عليه عادية ولا يوجد مشاكل تستدعي غلقه.