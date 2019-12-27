محافظ المنوفية: فحص 1000 مواطن ضمن مبادرة "نور حياة" 

المنوفية: فحص 1000 مواطن ضمن مبادرة "نور حياة "

أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جرى فحص 1000 مواطن من مختلف مراكز المحافظة خلال القافلة العاشرة من المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة بمركز شباب الباجور خلال الأسبوع الجاري.

وأشار عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إلى أن القافلة العاشرة استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة.

كما أوضح درغام بأنه جرى تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان بالمحافظة، كما قامت الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً خلال فترة عمل القافلة.