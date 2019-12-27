أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري أسماء الفائزين في سباق العدو لمسافة 8 كيلو، والفائزين في سباق ذوي الهمم لمسافة 2 كيلو.

وقدم الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة على كورنيش السويس، الإعلامي أحمد شوبير بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والمهندس جمعة مبارك سفير دولة الإمارات في مص، والفريق محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة الأوليمبية الإماراتية لماراثون زايد الخيري، وكبار الشخصيات الإماراتية، والقيادات التنفيذية في السويس.

ووزع وزير الشباب والرياضة والمحافظ والسفير الإماراتي وكبار السؤولين باللجنة المنظمة، ميداليات وشيكات بالجوائز المالية على الفائزين.

وانطلقت اليوم الجمعة في السويس فعاليات النسخة السادسة لمارثون زايد الخيري الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة السويس بالتعاون مع دولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 20 ألف شاب وفتاة، من الأسوياء وذوي الهمم.

وانطلق الماراثون على مرحلتين، الأولى سباق ذوي الهمم، وانطلق من أمام ديوان عام المحافظة في السابعة صباحا ومنه الى شارع الجيش ثم التحرك الى كورنيش السويس الجديد، وبلغت مسافة السباق 2 كيلو.

أما سباق الأسوياء فانطلق في 8 صباحا لمسافة 8 كيلومترات بدأت من أمام كلية الطب بطريق السويس – القاهرة، مرورا بميدان بتروجيت ومنه إلى شارع صلاح نسيم، ثم شارع الجلاء ومنه إلى شارع الجيش في اتجاه كورنيش السويس الذي مثل نقطة النهاية.