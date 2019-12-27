أمطار غزيرة في كفرالشيخ وتوقف الصيد ببوغاز البرلس

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الجمعة، على كافة مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ما دعى اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، للتنبيه مجدداً على استمرار رفع حالة الطوارئ، ودرجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الطقس السيء، كما كلف باستمرار انعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف أولا بأول، مع رفع مخلفات مياه الأمطار من الشوارع ومن أمام المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات.

وتوقفت حركة الصيد والملاحة ببوغاز البرلس، بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية بسبب سوء الأحوال الجوية، ما ادى لتوقفه ورست أكثر من 450 مركب على أرصفة الميناء، كما توقفت الملاحة البحرية، وإحجام، الصيادين أحجموا عن الصيد نظرا لسوء الطقس.