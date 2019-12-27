بعجينة وطرب وبانجو.. ضبط عصابة تدوير المخدرات في أسوان

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في أسوان، تشكيلًا عصابيًا تخصص في إعادة تدوير المخدرات لإنتاج كميات كبيرة منها، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في أسوان رصدت نشاطا لتشكيل عصابي يتكون من 3 أشخاص تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش، وإعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لإنتاج كميات كبيرة منه.

وضبط المتهمون وبحوزتهم 38 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 3.800 كيلوجرام، وكمية من عجينة مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما، و4 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلوجرامات، و3 أكياس لمسحوق نبات القنب المخدر "البانجو" وزنت 6 كيلو جرامات، وكمية من بذور نبات القنب المخدر "البانجو" وزنت 500 جرام، و8 أسلحة.

واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهم للأدوات والخامات في عمليات التصنيع، واتخذت الإجراءات القانونية.