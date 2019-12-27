تميز عام 2019 على مستوى السينما العالمية، بإنتاج العديد من الأفلام السينمائية الهامة التي حققت نجاحا كبيرا بكافة أرجاء العالم، حيث تخطت إيرادتها ملايين الدولارات.

ومع نهاية العام تستعرض "الوطن"، الأفلام السينمائية التي حققت أعلى إيرادات على مستوى العالم.

Avengers: Endgame

حقق الفيلم الأمريكي "Avengers: Endgame"، نجاحا لم يكن متوقعا على مستوى الإيرادات العالمية، حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ2 مليار دولار، لتقوم الشركة المنتجة للفيلم بإصدار نسخة أخرى من الفيلم في عدد من السينمات بمشاهد أكثر، وحقق الفيلم ما يقارب المليارين و800 مليون دولار أمريكي، ليصبح الأعلى إيرادا في تاريخ السينما.

والفيلم من بطولة: "روبرت داوني، كريس إيفانز، سكارليت جوهانسون، وبري لارسون"، ومن إخراج أنتوني روسو.

The Lion King

وجاء فيلم "The Lion King"، في المرتبة الثانية بتحقيق أعلى الإيرادات في السينما العالمية، حيث حقق إيرادات بلغت مليارا و70 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ويرجع البعض سبب نجاح الفيلم بأن قصته ارتبط بها العديد من الأجيال منذ طفولتهم.

ويسرد الفيلم رحلة الشبل "سيمبا" الطويلة مع العالم والذات بعد موت والده "موفاسا" غدرًا على يد "سكار" شقيقه الطامع في السلطة في سبيل بسط نفوذه، والفيلم من بطولة "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز وبيونسيه نولز" ومن إخراج جان فافريو.

Spider-Man: Far From Home

جاء في المركز الثالث من حيث أعلى الإيرادات العالمية، فيلم "Spider-Man: Far From Home"، محققا إيرادات بلغت مليارا و131 مليون دولار، والفيلم ينتمي لسلسلة أفلام البطل الخارق "سبايدر مان"، الذي يسعى لإنقاذ صديقه من يد الشرير.

الفيلم من بطولة "توم هولاند، زندايا، جايكوب باتالون ومايكل كيتون"، ومن إخراج جون واتس.

Captain Marvel

جاء في المركز الرابع من حيث تحقيق أعلى إيرادات في السينما العالمية هذا العام، الفيلم الأمريكي "Captain Marvel"، محققا إيرادات بلغت مليارا و128 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

ويسرد الفيلم تحول "كارول دنفر" إلى واحدة من أقوى اﻷبطال الخارقين في عالم مارفل، بنفس الوقت الذي تقوم فيه حرب في اﻷرض بين قوتين، الفيلم من بطولة "بري لارسون، جيما تشان، بين مينديلسون وصامويل إل جاكسون"، ومن إخراج آنا بودن ورايان فليك.

Toy Story 4

كما جاء في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story 4"، بإيرادات بلغت مليارا و73 مليون دولار، ويعود نجاح الفيلم إلى أنه استكمالا لسلسلة عاش معها الجمهور ومع أبطالها لسنوات.

الفيلم من بطولة "توم هانكس، تيم ألين، جوردي بينسون وباتريشيا أركيت"، ومن إخراج جوش كولي.

JOKER

وجاء في الترتيب السادس، فيلم "JOKER"، الذي حقق نجاحا كبيرا وحالة من الضجة فور طرحه بأغلب دول العالم، وحقق الفيلم إيرادات بلغت مليارا و60 مليون دولار.

الفيلم من بطولة: "خواكين فينيكس، روبرت دي نيرو، فرانسيس كونروي وزازي بيتز"، ومن إخراج تود فيليبس.