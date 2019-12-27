واصلت الوحدة المحلية لمدينة ملوي بالمنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على أرض أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز، أن الحملة شملت قرى نواي وجعوير بإبشادات، حيث أسفرت عن إيقاف أعمال حالتي بناء على الأراضي الزراعية كما جرى التحفظ على المعدات المستخدمة في البناء، مشيراً إلى أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة يجلاى تنظيمها بصفة دورية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية التصدي للمخالفين.

ومن جهة أخرى نفذت الوحدة المحلية، حملة نظافة مكبرة بمجلس قروى نواي، الروضة، وإبشادات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ، أسفرت عن رفع 260طن من القمامة والمخلفات الصلبة.