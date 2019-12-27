استقبل مقر الملحقية الثقافية السعودية، بسفارة المملكة بجمهورية مصر العربية، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي العرب الذي اختتم أعماله بالقاهرة أمس.

واصطحب الملحق الثقافي بالقاهرة، الدكتور خالد بن عبدالله النامي، النائب في جولة داخل أقسام الملحقية أطلعه خلالها على آليات سير العمل التي تهدف لتحقيق أفضل الخدمات وأيسر السبل للطلبة السعوديين والمستفيدين.

والتقى نائب الوزير السعودي، بمديري الأقسام، حيث تم مناقشة الخدْمات المقدمة للطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، كما شاهد فيلما وثائقيا عن تاريخ الملحقية والخدْمات التي تقدمها، وتحدث مع الطلاب المتواجدين في الملحقية واستمع لملاحظاتهم وآرائهم.