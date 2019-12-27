نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، حملة مكبرة على الأسواق وبعض المحلات العامة والتجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمنيا، وإدارتي الطب البيطري والتموين، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والذي وجه بالعمل على عودة الانضباط للأسواق ومنع حالات الغش التجاري المتعددة، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 55 محضر متنوع، جاءت ما بين عدم وجود فواتير وعدم وجود شهادات صحية وإشغالات خارج المحال وعدم الإعلان عن أسعار لتجار لتموينيين، بالإضافة إلى 25 محضر لمخابز بلدية بها نقص في وزن الخبز، وعدم النظافة.

وتواصل الوحدة المحلية جهودها في تنظيم تلك الحملات التفتيشية بصفة دورية لضبط المخالفين وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.