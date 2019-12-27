نظمت مكتبة مصر العامة بالمنيا اليوم الجمعة، احتفالية متنوعة، بهدف إدخال الفرحة والسعادة على قلوب الأطفال من رواد المكتبة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وحضر الحفل الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة.

وتضمن الحفل تسليم جوائز للأطفال من أسر شهداء الجيش والشرطة، وإقامة مسابقات أدبية وشعرية وبعض الفقرات الغنائية.

عقب ذلك اجتمع نائب المحافظ بفريق عمل المكتبة، وناقش مقترحا حول تنفيذ المكتبة الإلكترونية الرقمية، والتي تتضمن كل أشكال المواد الإلكترونية في شكل صور، فيديو، تسجيلات صوتية، روابط إلكترونية فعالة لمصادر معلوماتية إلكترونية، والتي تحتوي على مصادر معلومات بأشكال متنوعة ونشرها بالمواقع الإلكترونية للقراءة والاطلاع.

كما تابع نائب المحافظ الخدمات العامة والأنشطة التي تقدمها المكتبة لزائريها وتفقد عددا من أقسام المكتبة منها قاعات الهوايات والاطلاع وتدريب الكمبيوتر واللغات والاجتماعات والدوريات وحديقة الأطفال والمسرح المكشوف.