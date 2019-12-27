تفاصيل كورس التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين بمكتبة مصر الجديدة

تبدأ مكتبة مصر الجديدة، تنظيم كورس التصوير الفوتوغرافي، لتعليم قواعد وأساسيات التصوير، من يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر، لمدة 4 محاضرات، بمعدل كل يوم اثنين من كل أسبوع، من الساعة 7 حتى 9 مساء.

وأعلنت المكتبة أنه يمكن الحجز في الكورس يوميًا من الساعة 9 صباحا حتى 4 مساء، ماعدا يوم الجمعة، ويتم الاتصال بالمشتركين للتأكيد على ميعاد بداية الكورس، ولا يشترط الحضور بكاميرا.

وحددت المكتبة قيمة الكورس بأن تكون 250 جنيهًا لأعضاء المكتبة و300 جنيه لغير الأعضاء، وعنوان المكتبة هو 42 شارع العروبة، صلاح سالم، أمام فندق الميرديان.