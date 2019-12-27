أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة الانتهاء من الخطة الاستثمارية بكافة القطاعات وبمراكز وقرى المحافظة في المواعيد المحددة لها موضحاً أنه جاري استكمال خطة رصف الطرق المدرجة في الخطة الاستثمارية الحالية 2019/2020 لرفع كفاءة الطرق وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه المحافظ أسيوط بضرورة متابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق بنطاق المحافظة، ودور رؤساء المراكز والأحياء بالتفقد الميداني عليها بشكل دوري ومستمر للتأكد من الالتزام ببرنامجها الزمني المحدد للانتهاء منها وتذليل ما يعترضها من معوقات ومراعاة المواصفات القياسية في أعمال الرصف لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

وأوضح حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، أن في إطار توجيهات محافظ أسيوط بالعمل على استكمال أعمال رصف وتأهيل الطرق بشتى أنحاء المحافظة برئاسة المركز وبالتنسيق مع الوحدات القروية لرصف الطرق الداخلية، حيث جرى الانتهاء من رصف طريق السلوات بقرية الدوير ضمن الخطة المدرجة للرصف للعام المالي الحالي، لافتًا إلى متابعة الأعمال أولًا بأول وتكثيف الجهود للانتهاء من رصف الطرق المعتمدة بالخطة للتيسير على المارة وخلق سيولة مرورية وتحسين الطرق الفرعية بين القرى وبعضها وبين القرى والمركز.