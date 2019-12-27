كشفت نقابة المهندسين، اليوم، عن 50 حالة تزوير بشهادات الإشراف وتوصيل المرافق في محافظة الدقهلية.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن المهندس رضا الشافعي، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية، يرافقه المهندسة ياسمين عبدالله من قسم مزاولة المهنة، أجرى جولة تفقدية على الوحده المحلية بديسط.

وتبين من الكشف على عدد من ملفات إصدار الرخص وجود أعداد من شهادات الإشراف المزورة، إضافة إلى تزوير نماذج وتوقيعات للمختصين بالنقابة.

كذلك تبين من خلال الفحص العشوائي لبعض هذه الملفات وجود أسماء وهمية لبعض المهندسين وأسماء أخري موقوفة لمدة عامين من خلال النقابة العامة للمهندسين.

واكتشف الشافعي غياب أصول شهادات الصلاحية الفنية لتوصيل المرافق، ووجود شهادات توصيل مرافق عبارة عن صور، جميع بياناتها مطموسة بالكوركتر "اسم المالك- موقع العقار - الحي أو المدينة".

كما تبين أيضا وجود تزوير بتورايخ الشهادات جرى سحبها "سكانر" من أصل شهادة لمالك اخر، وقد سجلت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية في تقرير جرى رفعه للجهات المختصة الآتي: شهادة توصيل مرافق بتاريخ 4/9/2018، مطموسة البيانات.

و32 شهادة صلاحية فنية لتوصيل المرافق مزورة من حيث النموذج والقيد النقابي لمهندسين غير مسجلين بالنقابة، والقيد النقابي بأسماء مهندسين آخرين.

5 شهادات صلاحية فنيه لتوصيل المرافق باسم مهندس غير مقيد بالنقابة، ورقم القيد لمهندس آخر.

شهادة أخرى مزورة باسم أحد المهندسين، واتضح أن رقم القيد بالنقابة باسم مهندس آخر.

11 شهادة صلاحية فنية لتوصيل المرافق "لم تصدر من النقابة"، ولم تقيد بالسجلات بمدينة ومركز طلخا.