تواصل الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، تنظيم رحلاتها الداخلية لطلاب المدارس والشباب لنشر الوعي السياحي لديهم، تنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وقال عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، إن الهيئة بجميع العاملين فيها تبذل أقصى جهودها لرفع الوعي السياحي بتنظيم العديد من الفعاليات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ما بين ندوات تثقيفية ورحلات إلى الأماكن التاريخية والأثرية التي تتميز بها محافظة أسيوط.

وأوضح أنه جرى تنظيم عددا من الندوات التثقيفية من بينها ندوة لطلاب كلية الفنون الجميلة وأخرى بمركز شباب حي السلام بمركز منفلوط، وندوة بإدارة ساحل سليم التعليمية لتوعية طلاب المدارس بأبرز المعالم السياحية بمحافظة أسيوط، فضلا عن تنظيم عددا من الرحلات لزيارة معالم الجذب السياحي بالمحافظة من بينها رحلة 150 طالب بكلية الفنون الجميلة.

حيث جاءت في حضور عميد الكلية ووكلائها لزيارة آثار مير والدير المحرق بالقوصية ورحلات لطلاب كلية تربية نوعية ومؤسسة صوت الشباب ورحلة نيلية لأعضاء مركز شباب حي السلام، والتي تضمنت زيارة معهد فؤاد الأول ومرسى حورس السياحي، مشيراً إلى تنظيم الهيئة لمسابقات سياحية ورحلات مجانية للفائزين.