شنت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملات لضبط المخالفين والخارجين عن القانون مستهدفة الشوارع والميادين بمدن البياضية والطود وذلك لإزالة الإشغالات، تيسيرا للحركة المرورية وتحقيق الانضباط في الشوارع وفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر واللواء أيمن راضى، مدير أمن الأقصر.

وأسفرت الحملات عن تحرير 55 محضرا بمدينة البياضة، بالإضافة إلى تحرير 67 محضرا بمركز ومدينة الطود.

ونُفذت أعمال الحملات برئاسة اللواء عصام ياسين، حكمدار الأقصر، واللواء أشرف منير مساعد مدير الأمن، والمقدم خالد الغول وكيل إدارة المرافق، وضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع كل من اللواء محمد الصحصاح، رئيس مدينة البياضية، العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود نائب رئيس مركز ومدينة البياضية، ومسؤولي الإشغالات بالوحدات المحلية لمجلسي مراكز ومدن البياضية والطود.