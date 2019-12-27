بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، تنفيذ أعمال توسيع للطريق البديل المؤدي للمدينة بطريق سيد عبدالحق وطريق ترعة الزينية، وذلك نظراً لغلق الشارع الرئيسي بوسط المدينة لتنفيذ أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي.

وجرى تنفيذ الأعمال بإشراف يوسف جلال، نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، بالتنسيق مع مدير النظافة والتجميل ومدير الحملة الميكانيكية بالزينية.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، بعدم تعطل الحركة المرورية بسبب أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي من خلال تمهيد الطرق البديلة لضمان انتظام المرور وعدم تعطل الصالح العام.