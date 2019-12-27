أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أنها استدعت السفير الإيراني لديها للتنديد بـ "الاعتقال الذي لا يحتمل" منذ ستة أشهر لأكاديميتين، بدأت إحدهما إضرابا عن الطعام.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان: "أبلغت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، السفير الإيراني، قلقنا العميق لوضع السيدة فاريبا عادلخا، التي توقفت عن الأكل وكررنا طلب لقائها الذي رفض حتى الآن".

وبدأت أكاديميتان، فرنسية وأسترالية، موقوفتان في إيران بتهم تتعلق بالتجسس، أمس الخميس، إضرابًا عن طعام لمدّة غير محدودة اعتباراً من عشية عيد الميلاد، بحسب معهد باريس للدراسات السياسية "جامعة سيانس بو".

والإضراب عن الطعام، مرفق أيضا بإضراب عن شرب المياه بحسب مصادر أخرى منها صحيفة "لو موند" الفرنسية.

وأكد مركز الدراسات والأبحاث في جامعة "سيانس بو"، في تغريدة أمس الأول، الأربعاء، أن "فاريبا عادلخا وشريكتها في الزنزانة كايلي مور-غيلبرت، بدأتا إضرابًا عن الطعام"، مضيفا: "في يوم عيد الميلاد هذا، نتضامن مع فاريبا ورولان وجميع المسجونين قيد الاعتقال التعسفي"، في إشارة إلى الباحث الفرنسي رولان مارشال.

وأكّدت إيران، في يوليو الماضي، توقيف "عادلخا"، المتخصصة بمجال المسلمين الشيعة ومديرة الأبحاث في جامعة "سيانس بو"، بتهمة "التجسس"، وفي سبتمبر، تم تأكيد اعتقال الأكاديمية في جامعة ملبورن، كايلي مور-غيلبرت، بتهمة "التجسس لصالح دولة أخرى"، لكن عائلتها أشارت آنذاك إلى أنها اعتقلت قبل أشهر من ذلك، وقالت السيدتان في رسالة مفتوحة، إنهما تعرّضتا "لتعذيب نفسي"، وطالبتا بتضامن دولي معهما باسم "الحرية الأكاديمية".