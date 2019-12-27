"بلومبرج": تركيا تنشر قطعا بحرية لحماية حكومة السراج الإخوانية

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن تركيا تستعد لنشر قوات وقوات بحريه لدعم حكومة "السراج" الإخوانية المدعومة من ميليشات إرهابية في طرابلس، والانضمام إلى حملة يشارك فيها جماعات مسلحة سورية مدعومة من أنقرة ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وذكرت الوكالة، أن "تركيا تهدف إلى إرسال قواتها البحرية لحماية طرابلس، بينما تقوم قواتها بتدريب القوات التابعة لرئيس الوزراء فايز السراج، وفقا لما ذكره مسؤول تركي كبير، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تعزز الجماعات المسلحة التركمانية التي حاربت إلى جانب تركيا في شمال سوريا حكومة السراج في طرابلس، وفقا لما أكده مسؤول ليبي، وطلب كلا الشخصين عدم الكشف عن اسميهما بسبب حساسية المسألة".

وقال المسؤول الليبي، إن حكومة "السراج" قاومت في البداية هذه الفكرة، لكنها قبلتها في نهاية المطاف عندما بدأت قوات الجيش الليبي تتقدم إلى طرابلس.

وأشارت الوكالة إلى أنه من الممكن أن يأمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تعهد بمنع سقوط حكومة "السراج"، بنشر الجيش التركي في ليبيا، أوائل يناير، بعد الحصول علي موافقه البرلمان.