سوريا الديمقراطية: ما يحدث في إدلب جزء من مشروع أردوغان التدميري

قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد"، اليوم الجمعة، إن ما يحدث في إدلب جزء من مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتدمير المنطقة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابة الرسمي "تويتر" وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية: "يجب وضع حد للمتاجرين بدماء ومنازل السوريين، ووقف هذه الحرب المدمرة وبناء مظلة تجمع كل القوى الوطنية التي تحمي المواطنين وتحفظ كرامتهم".

وأكد عبدي أن أبواب قوات "سوريا الديمقراطية" مفتوحة لأهل إدلب، معلقا: "يمكنهم التنسيق مع القوى العسكرية الإدلبية المنضوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية للتوجه إلى مناطقنا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ونزح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، تزامناً مع تكثيف القوات السورية وحليفتها روسيا وتيرة غاراتها على المنطقة.

ويتعرض ريف إدلب الجنوبي منذ أسبوعين لتصعيد في قصف تشنه طائرات سورية وأخرى روسية، يتزامن مع تقدم للقوات السورية على الأرض في مواجهة الفصائل المسلحة، على رأسها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً"، وتحديداً في محيط مدينة معرة النعمان، التي تُعد ثاني أكبر مدن محافظة إدلب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".