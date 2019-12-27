بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن الفدرالي، اليوم الجمعة، الأوضاع في ليبيا وسوريا، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن المشاركين في الاجتماع بحثوا، على ضوء الاتصالات الهاتفية التي أجراها بوتين مع عدد من نظرائه الأجانب، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف بيسكوف، أن الاجتماع تناول أيضا الأوضاع في ليبيا، حيث دعى المشاركون إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى التسوية في هذا البلد.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الاجتماع جرى بمشاركة كل من رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد "الشيوخ" فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما "النواب" فياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن الفدرالي نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، ومدير هيئة الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، والمبعوث الرئاسي الخاص لحماية البيئة والمواصلات سيرجي إيفانوف.