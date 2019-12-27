يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، في إطار مبارايات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الساعة 9 مساء غدا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم، التي تقام على استاد السلام، على قنوات "تايم سبورت" المفتوحة على التردد الأرضي، و beIN Sports بتعليق عصام الشوالي.

ويدخل الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر، وعينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسن وضعه في جدول ترتيب المجموعة الثانية، الذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط فقط.