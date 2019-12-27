أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي تشمل إصدار أكثر من مليونين و371 ألفا و441 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في 31 أغسطس الماضي وحتى أمس الخميس وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة مليونين و31 ألفا و213 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة مليون و559 ألفا و 764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس"، اليوم، إن ذلك جاء بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الماضي، الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية مليون و938 ألفا و991 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 91 ألفا و443 معتمرًا، بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية. أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 495 ألف و270 معتمر تليها إندونيسيا 443ألف و879، وثالثا جاءت الهند 262 ألف و887، ثم ماليزيا 116 ألف و335، ومصر خامسا بـ 104ألف و820 معتمر، وتأتي بعدها كل من: الجزائر 80 ألف و238، وتركيا 78 ألف و512، وبنجلاديش 73 ألف و142، والإمارات 46 ألف و370 والأردن 32.011 معتمرا.

وكانت وزارة الحج والعمرة أطلقت مؤخرا برنامج "التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة" الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخِدْمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم لا سمح الله.

وأوضح وزير الحج والعمرة، أن وثيقة التأمين الشامل على المعتمرين تعتبر من إحدى المبادرات التى تقدمها الوزارة وتسعى إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.