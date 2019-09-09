ألغت السلطات السعودية الـ2000 ريال التى فرضتها كرسوم لتكرار العمرة واستبدلتها بـ300 ريال سعودى كرسوم للحصول على تأشيرة العمرة.

وقال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن قرار إلغاء رسوم التكرار بمصر والسعودية سيرفع أعداد المعتمرين هذا العام، لافتاً إلى أن نسبة المصريين الذين يؤدون مناسك العمرة أكثر من مرة تبلغ نحو 35% من الأعداد الإجمالية للمعتمرين المصريين.

وفرضت السلطات السعودية قبل 3 أعوام مبلغ 2000 ريال سعودى على كل من يؤدى مناسك العمرة للمرة الثانية.

وأضاف «الغمرى» لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة خلال الموسم الجديد سترتفع بنحو 5 آلاف جنيه بالمقارنة بالعام الماضى، وذلك بسبب الرسوم الإدارية التى تم فرضها بمصر والسعودية، وتابع: «تكلفة الحصول على التأشيرة ورسوم الخدمات الأخرى التى تفرضها المملكة ستصل لنحو 500 ريال سعودى، إضافة إلى الرسوم الإدارية الأخرى التى تمت زيادتها داخل مصر».

ومن جهته قال على المانسترلى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة بالسعودية يأتى ضمن رؤية المملكة 2030، والتى تسعى لوصول عدد المعتمرين سنوياً لنحو 30 مليون معتمر، مشيراً إلى أنه يتوقع أن ترتفع أعداد معتمرى العالم خلال الموسم الجديد بعد صدور هذا القرار.

وأوضح أنه سيتم قبل نهاية شهر سبتمبر الحالى تدريب العاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة التى سيبدأ تشغيلها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة المشرفة على البوابة ستوفر 4 مدربين لتعليم العاملين بالشركات آليات التعامل مع البوابة الإلكترونية.

وأشار إلى أن لجنة السياحة الدينية بالغرفة ستعقد اجتماعات مع ممثلى شركات السياحة الراغبة فى تنظيم برامج العمرة لهذا العام خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك لشرح منظومة بوابة العمرة المصرية الإلكترونية والضوابط المنظمة لموسم العمرة المصرية وأيضاً السعودية للموسم الجديد 1441 هجرياً، وذلك للحفاظ على نجاح موسم العمرة الجديد أسوة بالمواسم السابقة.