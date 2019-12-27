"داعش" ينشر فيديو لإعدام 11 مسيحيا في نيجيريا

نشر تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا شريط فيديو مدته دقيقة واحدة مساء أمس الخميس، أظهر إعدام أحد عشر مسيحيا في شمال شرقي نيجيريا، وأظهرت لقطة الفيديو الرجال الذين عصبت عيونهم لحظة إطلاق النار عليهم قبل طعنهم، وقال ملثم في الشريط إنها "رسالة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم" وذلك لمناسبة عيد الميلاد، وأضاف الملثم، أن هؤلاء أُعدموا للانتقام من مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، خلال عملية أمريكية في أكتوبر في سوريا.

ونشرت الفيديو وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي الذى بايعته هذه المجموعة في غرب أفريقيا إثر انشقاقها عن جماعة بوكو حرام النيجيرية، وضاعف الإرهابيون، أعمال العنف في الأيام الأخيرة في شمال شرق نيجيريا. وقتل سبعة أشخاص وخطفت فتاة مراهقة عشية عيد الميلاد خلال هجوم نسب إلى بوكو حرام واستهدف قرية مسيحية بالقرب من شيبوك.