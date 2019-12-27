ضبط مقاول هارب من دفع 14 مليون جنية غرامات بالأميرية

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط "مصطفى ن ع م" 40 عاما مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم حبس جزئي وغرامات مباني بإجمالي حبس سنة و 6 أشهر وغرامات مالية مستحقة بلغت 14 مليون و184 ألف جنية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "مصطفي. ن. ع" 40 سنة مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم حبس جزئي وغرامات مباني بإجمالي حبس سنة و 6 أشهر وغرامات مالية مستحقة بلغت 14 مليون و184 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.