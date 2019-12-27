قال الدكتور أشرف قاسم عضو لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن إجمالي من تقدم اليوم للترشح لانتخابات الاطباء البيطريين 6 مرشحين فقط، 3 فوق السن و2 تحت السن للنقابات الفرعية، ومرشحا واحدا تحت السن على مستوى الجمهورية، ولم يتقدم أحد على مقعد النقيب العام ولا النقباء الفرعيين، منوها إلى أن اللجنة تستقبل طلبات الترشح غدا السبت وحتى الثلاثاء المقبل، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، وقنا".

أفاد الدكتور الحسيني عوض عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين وعضو اللجنة، أن إجمالي من تقدموا على جميع المقاعد 165 مرشحا حتى الآن، وأن اللجنة مستمرة في تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ثم ثلاثة أيام عمل لتلقي الطلبات المرسلة بالبريد وهي أيام "الأربعاء والخميس والأحد"، على أن يكون الخطاب المرسل مختوم بتاريخ الإرسال غايته 31 ديسمبر، ثم تعد اللجنة الكشوف النهائية بأعداد المتقدمين بعد فرز الطعون وفحصها لعرضها على مجلس النقابة العامة.

وأكد أن اللجنة تقدم كافة التسهيلات للمتقدمين من كافة أنحاء الجمهورية، وتليفونات أعضاء اللجنة متاحة للجميع للاستفسار وتذليل العقبات للمتقدمين.