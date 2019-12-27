"خرج عن النص"..رانيا عاطف تكشف سبب ضرب فؤاد المهندس لأبو الحسن على المسرح

قالت رانيا عاطف، بطلة مسرحية "هالة حبيبتي"، إن الفنان الراحل فؤاد المهندس، كان يُضحك الفنانين المشاركين في مسرحياته، خلال العرض المسرحي.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "فنجان قهوة"، عبر شاشة "صدى البلد": "كان بيقولنا في حاجات مسموح ليّ بيها وانتو لأ، كان ممكن وهو ضهره للجمهور يلعب حواجبه، وكان الوحيد اللي ممكن يعمل كده، حتى مدام سناء يونس كانت لازم تقوله الأول قبل ما تعمل حاجة".

وتابعت، أنه خلال مسرحية "سك على بناتك"، لم يتبع الفنان محمد أبو الحسن تعليمات فؤاد المهندس، وخرج عن النص، ما أدى إلى أن الأخير ضربه في المسرحية: "كان بيضربه في المسرحية ولكن معنى الضربة دي كان متعملش حاجة تاني، لأن المسرحية التزام".