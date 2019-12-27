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مدبولي في حوار

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افتتح سجل مدني في بورفؤاد

افتتح سجل مدني في بورفؤاد

بخلاف Home Alone.. قائمة بأفلام تناسب الاحتفال بأجواء الكريسماس

بخلاف Home Alone.. قائمة بأفلام تناسب الاحتفال بأجواء الكريسماس

نائب رئيس "السيادة" السوداني: مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية الدولة

نائب رئيس "السيادة" السوداني: مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية الدولة

دينا لـ "الوطن": أفلام الأبيض والأسود أساءت للراقصات

دينا لـ "الوطن": أفلام الأبيض والأسود أساءت للراقصات

مدبولي: لا تفكير في زيادة الضرائب.. وسنطرح 20 مليار جنيه لبرنامج تنمية عاجلة

مدبولي: لا تفكير في زيادة الضرائب.. وسنطرح 20 مليار جنيه لبرنامج تنمية عاجلة

"خرج عن النص"..رانيا عاطف تكشف سبب ضرب فؤاد المهندس لأبو الحسن على المسرح

"خرج عن النص"..رانيا عاطف تكشف سبب ضرب فؤاد المهندس لأبو الحسن على المسرح

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مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

للتخفيف على المواطنين.. الحكومة تطلق 10 تطبيقات ذكية في 2019

للتخفيف على المواطنين.. الحكومة تطلق 10 تطبيقات ذكية في 2019

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