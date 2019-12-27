قالت الفنانة رانيا عاطف، بطلة مسرحية "هالة حبيبتي"، إن الفنانين المشهورين بأداء الأدوار الكوميدية، يتسمون بالجدية على مستوى حياتهم الشخصية، مثل الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنان الكبير محمد صبحي.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "فنجان قهوة"، عبر شاشة "صدى البلد": "كل الفنانين الذين شاركوا في الأعمال الفنية مع فؤاد المهندس تعلموا منه الالتزام بالمواعيد".

وتابعت أنه كان فنانًا أكاديميًا، حيث خرج من تحت يده عدد كبير من الفنانين، مثل عادل إمام وسناء يونس وشريهان: "كان في بعض النجوم متظهرش اللي معاها، عشان يبقى النجم الواحد والناس تيجي عشانه، لكن فؤاد المهندس عمره ما كان كده، هو كان بيكبر وعايز الناس كلها تنجح".

وأردفت أنه كان سعيدًا عندما كانت تقدم الفنانة الراحلة سناء يونس مونولجًا طويلًا في مسرحيته: "كان يوجهها، لأن الخروج من النص كان ممنوعًا، كان يسعد بنجاح كل الفنانين".

وحول تقاليد الفنان الراحل، قالت رانيا، إنه كان يفرض على جميع أفراد العمل الحضور قبل أكثر من ساعتين، من رفع الستارة إيذانًا ببداية المسرحية: "كان أول الواصلين إلى مكان العرض، حيث كان يقابل الصحفيين والمؤلفين وغيرهم في مكتبه، وكان يقرأ وردًا من القرآن الكريم على المسرح بمفرده يوميًا، لمدة تتراوح ما نصف ساعة إلى ساعة".

وتابعت: "وقبل بداية العرض كان فريق العمل كاملًا يقرأ سورة الفاتحة، وفي الصباح أيضًا كان يشغل أغاني المسرحيات القديمة لإضفاء حالة من البهجة على المسرح".