قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، إنه يسعى لتعيين نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان بمنصب وزير الصحة، وأبلغ نتنياهو، المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه سيتنازل عن كافة مناصبه الوزارية عدا رئاسة الوزراء، حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد توجيه لوائح الاتهام ضده.

ويواجه "ليتسمان" توصية الشرطة بمحاكمته بمخالفات الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة.

بالإضافة إلى ملف الصحة، لدى نتنياهو وزارات أخرى وهي وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، الزراعة والشتات.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، نقلا عن موقع "i24" الإسرائيلي، أن نتنياهو ينوي أن يعين في الوزارات الثلاث الباقية، ممثل من حزب شاس وممثلين من حزب الليكود.

ووجه المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام لنتنياهو، تتضمن تهم الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف 4000، ومخالفات الاحتيال وخيانة الأمانة في الملفي 1000 و2000.

وبعد تقديم لائحة الاتهام، أقر المستشار القضائي ابيحاي مندلبيت، أنه يجب على نتنياهو، التنازل عن جميع الملفات الوزارية التي بحوزته، ونشر مندلبيت، وجهة نظر أنه لا يمكنه اتخاذ قرار بشأن إمكانية استمرار نتنياهو بشغل منصب رئاسة الوزراء.