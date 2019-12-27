قضت محكمة في البوسنة، اليوم، بالسجن لمدة أربعة سنوات بحق بوسني، لإدانته بالقتال مع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وذكرت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن محكمة البوسنة والهرسك أدانت "إبرو كوفوروفيتش" البالغ من العمر 24 عاما بتأسيس جماعة إرهابية، مشيرة إلى أنه تم ترحيله إلى البوسنة في شهر أبريل الماضي عقب اعتقاله في سوريا.

وقالت المحكمة إن "كوفوروفيتش" قد غادر البوسنة في عام 2014، حيث توجه أولا إلى تركيا ثم عبر الحدود إلى سوريا بهدف الانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، مشيرة إلى أنه تم أيضا ترحيل عائلة كوفوروفيتش من سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري.