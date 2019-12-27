فقد 8 أشخاص بينهم طفل رضيع، اليوم، أثر هطول أمطار غزيرة على مقاطعة "توليما" الواقعة وسط كولومبيا، وقالت السلطات الكولومبية، إن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليا تسببت في حدوث أضرار كبيرة في المنازل والمزارع، ونزوح سكان مقاطعة توليما عن منازلهم بوسط البلاد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

ووعدت السلطات الكولومبية، بتقديم العون والمساعدة للأهالي والأسر المتضررة من الأمطار الغزيرة في البلاد، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ بقيادة قوات من الجيش، للبحث عن ضحايا وناجين أسفل الأنقاض.

وتسببت الفيضانات أيضا التي تشهدها كولومبيا، أمس الخميس، في مقتل 7 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة على مدينة "تشابرال" التابعة لإدارة توليما التي تعد واحدة من 32 إدارة في كولومبيا، تقع في منطقة الأنديز، وسط غربي البلاد.