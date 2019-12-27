وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى قبرص لإجراء مباحثات في نيقوسيا لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تداعيات اتفاقية رسم الحدود البحرية التي وقعتها طرابلس وتركيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ووسائل إعلام ليبية، اليوم، تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبدالكريم المريمي، إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له، وصل إلى العاصمة القبرصية "نيقوسيا" في زيارة تستغرق عدة أيام".

وأشار المريمي، إلى أن "هذه الزيارة تهدف إلى إبطال مذكرتي التفاهم التي وقعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والحكومة التركية"، وأضاف المستشار الإعلامي أنه "خلال الأيام القليلة القادمة سيتوجه رئيس مجلس النواب الليبي، بزيارة رسمية إلى جمهورية النيجر بناء على دعوة رسمية"، بالإضافة إلى "دعوة رسمية وجهت له من الإدارة الأمريكية لزيارة الولايات المتحدة في بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير 2020 رفقة وفد رفيع المستوى"، حسبما نقلته "سبوتنيك".

جدير بالذكر، أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وتركيا، وقعتا مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، والتعاون الأمني والعسكري في 27 نوفمبر الماضي، وهي خطوة اعتبرتها مصر واليونان وقبرص مخالفة للقانون الدولي، بينما طردت أثينا السفير الليبي لديها احتجاجا على توقيع مذكرتي التفاهم.