تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا، اليوم الجمعة، الهجوم على قاعدة أربيندا العسكرية في بوركينا فاسو، الثلاثاء الماضي، والذي قُتل خلاله 7 عسكريين، بحسب موقع "سايت" الأمريكي لرصد الحركات الإرهابية، إلا أن التنظيم الإرهابي لم يتبنّ مقتل 35 مدنيا بينهم 31 امرأة، قُتلوا أيضاً الثلاثاء الماضي في بلدة أربيندا، ما رفع الحصيلة إلى 42 قتيلاً في المجمل، وجعل من الهجوم الأسوأ الذي شهدته بوركينا فاسو منذ بدء العمليات الإرهابية قبل 5 سنوات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أنّ "الهجوم على أربيندا بدأ فجر الثلاثاء الماضي، ونفذه نحو 200 مسلح جاءوا على متن شاحنات صغيرة ودراجات نارية"، مضيفاً أنّ "تبادل إطلاق النار كان كثيفا، واستمر نحو 3 ساعات".

وأصيب في الهجوم ايضا 6 مدنيين ونحو 20 جندياً، بحسب حكومة بوركينا فاسو التي أعلنت حداداً وطنياً يومي الأربعاء والخميس الماضيين.،وأعلن الجيش قتل 80 إرهابيا أثناء ردّه على المهاجمين.

ومنذ العام 2015، شهدت بوركينا فاسو هجمات للإرهابيين أسفرت عن مقتل 700 شخص، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس"، وتسببت بنزوح نحو 560 ألف شخص بحسب أرقام الأمم المتحدة.

ويطول العنف خصوصا شمال البلاد وشرقها، بينما شهدت العاصمة واجادوجو، 3 اعتداءات.

ونادرا ما يجري تبني هذه الهجمات، ولكنّها تنسب إلى جماعات إرهابية مسلحة يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة، وبعضها الآخر بتنظيم "داعش" الإرهابي.