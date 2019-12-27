أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه يبحث عن طائرة مروحية على متنها 7 أشخاص فقدت أمس الخميس، قبالة جزيرة كاواي إحدى جزر هاواي.

وقال في بيان، إن مالك الطائرة أبلغ عن تأخرها في الساعة 6:06 مساء بالتوقيت المحلي، حيث كان موعد عودتها الساعة 5:21 مساء، من جولة حول ساحل نابال في كاواي ، وعلى متنها طيار و6 ركاب، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف خفر السواحل الأمريكي، أن المروحية مزودة بجهاز لتتبع الموقع، لكن لم تتلق أي إشارات صادرة عنه، فيما وصف مسؤول في مركز تنسيق الإنقاذ المشترك الحالة الجوية بالصعبة.