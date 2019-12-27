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مدبولي في حوار

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5 يناير.. العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" بمول مصر

5 يناير.. العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" بمول مصر

احتفظ بها لسنوات.. رجل يكتشف حقيقة صخرة أغلى من الذهب

احتفظ بها لسنوات.. رجل يكتشف حقيقة صخرة أغلى من الذهب

إضراب لليوم الـ23 ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

إضراب لليوم الـ23 ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

الرئيس التشيكي يندد بوقاحة موسكو في شأن أحداث 1968

الرئيس التشيكي يندد بوقاحة موسكو في شأن أحداث 1968

مركز سلمان للإغاثة: إجراء 65 عملية جراحية لمكافحة العمى في بنجلاديش

مركز سلمان للإغاثة: إجراء 65 عملية جراحية لمكافحة العمى في بنجلاديش

المدير العام للإيسيسكو: النهوض باللغة العربية مسؤوليتنا جميعا

المدير العام للإيسيسكو: النهوض باللغة العربية مسؤوليتنا جميعا

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رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

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