قال لياو لي تشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، إنه حضر مراسم توقيع اتفاقية بخصوص إنشاء مصنع حمض الفوسفوريك الذي سيوفر لمصر 350 مليون دولار سنويا صادرات من الفوسفوريك.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المصنع الجديد الذي يقام في منطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، يوفر 2000 فرصة عمل وتبلغ طاقته السنوية 500 ألف طن سنويا.

وكشف سفير الصين في مصر، أن مشروع مصنع حمض الفوسفوريك يعتبر ثاني أكبر مشروع من نوعه في العالم، وهو ما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة لمصر وهناك استعداد كامل لبذل جهود مشتركة وتقديم مزيد من الإسهامات في هذا الإطار.

سفير الصين: نعمل على إنشاء مركز تدريب مهني بمنطقة قناة السويس لتوفير العمالة

وقال سفير الصين في مصر، إن بلاده تعمل على إنشاء مركز تدريب مهني بمنطقة قناة السويس لتوفير العمالة اللازمة في هذه المنطقة لتنمية مهاراتهم المهنية بشكل كبير.

وأضاف أن الصين لديها اهتمام كبير لتنمية منطقة قناة السويس المحورية، موضحا أن هناك منطقة للتعاون الصيني الاقتصادي والتجاري وتضم أكثر من 80 شركة تعمل بداخلها، وتوفر للسوق المحلية 3 آلاف فرصة عمل، وقامت بدفع ضرائب إلى مصر بقيمة أكثر من 2 مليار جنيه.