قال اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن هناك شواهد على مغادرة فايز السراج، إلى لندن.

وأضاف محجوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "dmc"، أن الجيش الوطني الليبي بات على مقربة من مقر الحكومة غير الشرعية التي يرأسها السراج، موضحا أن تركيا من الدول المعروفة باستغلال الفرص وتعمل على امتصاص هذه الحكومة حتى آخر رمق، لكي تتحصل على أموال في خزينتها، مثل جماعة الإخوان التي أينما ذهبت تفلس خزينة الدول التي تكون على رأسها وتربكها سياسيا وتجعلها في محل نزاعات.

وبشأن العمليات في طرابلس، قال محجوب، إن الجيش الوطني الليبي قطع شوطا كبيرا في القضاء على هذه الميليشيات، والآن في مرحلة الحسم، وبدأت هذه الميليشيات تتهاوى أمام ضربات الجيش الوطني الليبي، وبدأ يظهر ضعفها وعدم قدرتها على المقاومة، مضيفا أنه جرى إصدار الأوامر باستهداف أي دعم من تركيا عن طريق البحر أو الجو، وهناك رفض كامل وشامل من الجانب العربي والإقليمي، عبر مذكرة التفاهم، للتدخل في ليبيا.