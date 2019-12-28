أعلن المهندس سعيد خليل، نائب رئيس شركة كهرباء البحيرة، لقطاع مطروح، انتهاء أعمال تركيب اللوحة الجديدة لتوزيع الكهرباء، في منطقة رأس الحكمة، وتستوعب حتى 20 ميجاوات، للقدرة على استيعاب المشروعات المستقبلية، وذلك بتكلفة نحو 15 مليون جنيه، وجار إقامة سور حول المبنى، استعدادا لافنتاحه قريبا.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تفقد مساء أمس، أعمال تطوير لوحة توزيع كهرباء رأس الحكمة، واستمع خلال زيارته إلى المنطقة، لشرح نائب رئيس شركة كهرباء البحيرة، المسؤول عن قطاع مطروح، حول جهود الكهرباء، فى ظل التطوير الجديد شرق مدينة مرسى مطروح.

ووجه المحافظ، بضرورة الإعداد لتحويل عدد من المناطق بمطروح، وتحويل الكابلات الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية، كمطلب ضرورى ذو أولوية، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري، لتأمين تيار الكهرباء، لإنارة كوبري فوكة، مع مراجعة التوصيلات الكهربائية بالكوبري، مقدما الشكر لقطاع كهرباء مطروح، على الجهود المبذولة لتأمين التيار الكهربي، والعمل على تطويره بالمحافظة.