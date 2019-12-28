أحمد العناني: مصر تتعامل مع الملفات الخارجية باحترام متبادل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمر بمرحلة لم تشهدها إطلاقا فى التاريخ الحديث، من حيث التهديدات الخارجية، مشيرا إلى أن المنطقة كلها، أصبحت تموج بالتوترات والاضطرابات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، وبعض الكتاب بالقاعة الرئيسية بمجلس الوزراء، أن مصر دولة سياساتها الخارجية متزنة، وتؤمن بحسن الجوار، ولا تدخل فى مؤمرات مع أحد، ولا تُحسب على أى معسكر بعينه، وقد يكون ذلك من المرات القليلة فى التاريخ، وقراراتها تُحسب وفقا لمصلحتها فقط لا غير.

وقال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن حديث رئيس الوزراء عن هذا الشأن، يدل على أن مصر تدير ملفاتها الخارجية بالإحترام المتبادل، والأعراف الدبلوماسية، وتحترم الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأضاف العناني لـ"الوطن": "يقصد رئيس الوزراء من تطرقه لهذا الحديث على أن مصر تدير ملفاتها الخارجية بالاحترام المتبادل، العلاقات المصرية مع الجارة ليبيا، فمصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مثلما تفعل تركيا وقطر، لأغراض خاصة وتخريبية".

وتابع العناني: "مصر تحركت عقب اتفاق السراج وأردوغان غير الشرعي، والذي يتعارض مع جميع القوانين الدولية، فمصر تحمي المنطقة العربية وتتعامل بالقانون الدولي ولا تحيد عنها".

واختتم عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية حديثه لـ"الوطن": "الدول الأوروبية حذت حذو مصر تجاه الرفض لاتفاقية السراج وأردوغان، فهي الدولة الأولى التي أيقنت مدى خطورة هذا الاتفاق غير القانوني".