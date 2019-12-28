كرمت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة دنيا سمير غانم، لفوزها باستطلاع برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "CBC"، كأفضل فنانة كوميدية.

وقالت الفنانة دنيا سمير غانم: "أنا بزهق من المسلسلات، وبزهق من تصوير المسلسلات، لأننا بنقعد نعمل 30 حلقة، مش زي الفيلم، تحسي إنك بتخلصي على طول، لكن المسلسل بيزهق، لأن المؤلفين غصب عنهم في النص، بيبقى فيه مط، ولازم يعمل أحداث، وساعات بتبقى نايمة"، لافتة إلى أنها فكرت في أن تقدم مسلسل، يحتوي على 3 قصص مختلفة من باب التغيير على الناس.

وأبدت "غانم"، سعادتها بسبب نجاح أغنية "تعال تعال"، باعتبارها أول أغنية باللهجة الخليجية لها، مثنية على الملحن هشام جمال، الذي وضع اللحن للأغنية.

وأكدت "غانم"، أنها لن تستغني عن التمثيل أو الغناء "بحب الاتنين قوي ومقدرش أستغنى عنهم وأنا شاملة".

ووصفت نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "لو قارنتيني بزميلاتي، هتلاقيني أقل واحدة، وهتلاقي كل الناس دايمًا بيتصوروا لكن أنا لا".

وشكرت دنيا سمير غانم، الإعلامية منى الشاذلي بعدة طرق مختلفة، طبقًا للشخصيات التي قدمتها "لهفة وهدية ولولي وبيلا".