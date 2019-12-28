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منحة تبادل ثقافي للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية.. إليك التفاصيل

منحة تبادل ثقافي للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية.. إليك التفاصيل

بعد اتصالات السيسي.. أكاديمي ليبي: مصر الشقيقة الكبرى لنا

بعد اتصالات السيسي.. أكاديمي ليبي: مصر الشقيقة الكبرى لنا

"كريسماس" في دار المشرَّدين: "ساحر وأراجوز وكتب كتاب"

"كريسماس" في دار المشرَّدين: "ساحر وأراجوز وكتب كتاب"

"الإخوان" تنظيم الإجرام.. 71 عاما على اغتيال النقراشي باشا

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"سعاد" الأولى في مسابقة "المخترع الصغير": ابتكرت غسالة "أوتوماتيك"

"سعاد" الأولى في مسابقة "المخترع الصغير": ابتكرت غسالة "أوتوماتيك"

أصالة عن غنائها حافية القدمين في الكويت: أصابني دوار

أصالة عن غنائها حافية القدمين في الكويت: أصابني دوار

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رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

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لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

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