مَدَحَت الفنانة دنيا سمير غانم المواقف الإنسانية للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ووقوفه دائمًا في الصفوف الأولى في أي شدة يمر بها أي شخص من أبناء نقابة المهن التمثيلية.

وأشادت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، بالمواقف الإنسانية لأشرف زكي، مؤكّدة انَّها نابعة من قلبه لا منصبه بقولها: "أنا بشكر حضرتك جدَا، مش بس عشان موقفك مع أخونا هيثم أحمد زكي الله يرحمه، لكن عشان مواقف إنسانية كتير جدَا كلنا شفناها من حضرتك على مدار سنين طويلة، هي حقيقي طالعة من قلبك، مش بس عشان منصبك كنقيب مبيفرقش بين فنان كبير أو صغير".

وعبّرت "دنيا" عن فخرها بشخصية نقيب الممثلين، قائلة: "أنا حبيت أكتب البوست ده عشان أشكرك على مجهودك وإخلاصك، وأنا حقيقي فخورة بحضرتك ومتأكّدة إن ده نفس إحساس كل زملائي، شكرًا جدًا".

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل إمام، وعمر مصطفى متولي، على استقبال واجب العزاء، في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي أقيم مساء الأمس، داخل مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك إلى جانب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفقيد.

وتوافد نجوم الفن ونقيب الممثلين، مساء اليوم، على مقر عزاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، المقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وجرى تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.