يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 12 17

مطروح 11 18

بورسعيد 12 17

دمياط 12 18

الزقازيق 12 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 18

العريش 10 18

رفح 10 17

رأس سدر 16 18

نخل 09 16

طابا 15 18

كاترين 02 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 19 19

بني سويف 11 19

المنيا 11 19

أسيوط 09 19

سوهاج 11 20

قنا 10 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 17 28

المدينة 09 23

الرياض 10 23

المنامة 19 23

أبو ظبي 17 24

الدوحة 18 25

الكويت 09 22

دمشق 04 12

بيروت 13 17

عمان 02 09

القدس 06 10

غزة 10 17

بغداد 06 19

مسقط 19 25

صنعاء 05 22

الخرطوم 13 29

طرابلس 11 16

تونس 08 17

الجزائر 08 16

الرباط 08 21

نواكشوط 18 30