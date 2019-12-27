الطقس السيئ يضرب عدداً من المحافظات منذ أيام

تواصل هطول الأمطار على بعض المحافظات الساحلية، وسط استمرار حالة الطوارئ التى أعلنتها دواوين المحافظة لمواجهة التداعيات المحتملة لسوء الأحوال الجوية، التى تسبّبت فى ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية وخروج المياه للشواطئ، تزامناً مع انتشار معدات الأجهزة التنفيذية لسحب المياه المتراكمة من الشوارع والميادين.

وهطلت أمطار غزيرة على جميع مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مما دعا المحافظ اللواء جمال نور الدين، إلى استمرار إعلان حالة الطوارئ، ودرجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة تداعيات الطقس، فيما توقفت حركة الصيد والملاحة ببوغاز البرلس، بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى توقف ورسو أكثر من 450 مركباً على أرصفة الميناء، كما توقفت الملاحة البحرية، وأحجم الصيادون عن السروح بالمراكب، نظراً لسوء الطقس.

أمطار خفيفة على القليوبية.. والمحافظ ينشر فرق الطوارئ و"سيارات الشفط" فى البؤر الساخنة بشوارع الإسكندرية

وشهدت محافظة القليوبية أمطاراً خفيفة ومتوسطة على بعض الأنحاء، تزامناً مع استمرار إعلان حالة الطوارئ فى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وجرى نشر فرق الطوارئ تحسّباً للتعامل الفورى مع التداعيات المحتملة، ووجّه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار.

وتسبّبت الأمطار والرياح الشديدة بشمال سيناء فى ارتفاع أمواج البحر، وشهدت مدن وقرى المحافظة تكاثراً للغيوم فى سماء المنطقة، صاحبتها رياح باردة وسماع أصوات الرعد على فترات متباعدة، وقال شهود عيان من سكان المناطق الساحلية إن أمواج البحر ارتفعت عن معدلاتها الطبيعية ووصلت إلى منطقة الكورنيش بساحل العريش، وضربت مداخل الكافيتريات من جهة البحر.

وفى الإسكندرية، واصلت نوة الفيضة الصغرى اجتياحها للمدينة، وهبّت رياح شديدة البرودة صاحبتها أمطار غزيرة، مع هدوء الأمواج نسبياً وسط اصطفاف سيارات الشفط فى الشوارع، لسحب المياه المتراكمة، فيما تسبّب ارتفاع الأمواج والأمطار الغزيرة التى هطلت على المدينة منذ 3 أيام بالنوة، وما زالت مستمرة فى تراكم المياه بعدد من الشوارع.