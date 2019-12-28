تستعرض "الوطن"، فعاليات وأحداث، اليوم، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تنطلق بالقاهرة، فعاليات ورشة العمل التي ينظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية، بالاشتراك والتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، على مدى يومين، بعنوان "العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي".

- يستضيف المتحف المصري الكبير، احتفالية موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر، لرسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة.

- ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، احتفالية خاصة بمرور 116 عاما على افتتاحه، بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، وهيئة قصور الثقافة.

- يلتقي فريقا الزمالك وزيسكو الزامبي، في الثالثة عصرا، في إطار دوري أبطال أفريقيا.

- يلتقي النجم الساحلي والهلال السوداني، اتحاد العاصمة وماميلودي صنداونز، في السادسة مساءً، فيما يلتقي فريقا الوداد البيضاوي وبترو أتليتكو، في التاسعة مساءً، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

- يلتقي فريقا الأهلي وبلاتينوم الزيمبابوي، في التاسعة مساءً، على ستاد السلام، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

- يلتقي فريقا الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في السابعة والنصف مساءً، على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

- يعقد اتحاد كرة السلة مؤتمرا صحفيا، بمقر الاتحاد بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة، لتقديم الجهاز الفني للمنتخب للإعلام.