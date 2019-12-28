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مدبولي في حوار

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بعد اعتزالها الفن.. ماذا قدمت لقاء سويدان في السينما والدراما؟

بعد اعتزالها الفن.. ماذا قدمت لقاء سويدان في السينما والدراما؟

بسبب الفدية.. عامل يقتل طفلا ويلقي به في الزراعات والقضاء يحكم بإعدامه

بسبب الفدية.. عامل يقتل طفلا ويلقي به في الزراعات والقضاء يحكم بإعدامه

قبل توقفها 3 أشهر.. إصابة 5 فلسطينيين في الجمعة الأخيرة لمسيرات العودة

قبل توقفها 3 أشهر.. إصابة 5 فلسطينيين في الجمعة الأخيرة لمسيرات العودة

في ذكرى ميلاده الـ98.. 12 معلومة عن الراحل عبدالمنعم مدبولي

في ذكرى ميلاده الـ98.. 12 معلومة عن الراحل عبدالمنعم مدبولي

سقوط 4 طائرات ووفاة 14 وهبوط اضطراري.. سجل حوادث الطيران في أسبوع

سقوط 4 طائرات ووفاة 14 وهبوط اضطراري.. سجل حوادث الطيران في أسبوع

قلعة إيلتز بألمانيا.. شبح الكونتيسة "أجنيس" الجريحة يهيم بها

قلعة إيلتز بألمانيا.. شبح الكونتيسة "أجنيس" الجريحة يهيم بها

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آخرهم لقاء سويدان.. فنانون أعلنوا اعتزالهم في 2019

آخرهم لقاء سويدان.. فنانون أعلنوا اعتزالهم في 2019

"كريسماس" في دار المشرَّدين: "ساحر وأراجوز وكتب كتاب"

"كريسماس" في دار المشرَّدين: "ساحر وأراجوز وكتب كتاب"

"سعاد" الأولى في مسابقة "المخترع الصغير": ابتكرت غسالة "أوتوماتيك"

"سعاد" الأولى في مسابقة "المخترع الصغير": ابتكرت غسالة "أوتوماتيك"

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

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