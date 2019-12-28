كرمت جمعية تنمية وتطوير السوق التجاري بشرم الشيخ، بالتعاون مع منطقة جنوب سيناء الأزهرية، ونقابة الموهوبين والمبدعين بجنوب سيناء، عدد 175 طالب وطالبة، من طلاب المعاهد الأزهرية، ومدارس شرم الشيخ، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أقيم الحفل، بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور المحاسب فوزي همام، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والمتابعة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور خالد سالم منسق عام للفتاوى الهاتفية، ومركز الأزهر العالمي والشيخ الدكتور عمر مصطفي يؤنس، رئيس المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، ولفيف من مسؤولي وأهالي المحافظة.

وقال أحمد الكفراوي، منسق الحفل، إن هذه المسابقة، جرى الإعلان عنها من أسابيع، لحفظة القرآن الكريم، والإنشاد الديني، من عمر 5 سنوات حتى 15 سنة.

وأسفرت عن فوز 175 طالب وطالبة، من معاهد شرم الشيخ الأزهرية ومدارس شرم الشيخ، منهم 10 طلاب في الانشاد الديني، و165 من حفظة القرآن الكريم، مقسمين إلى عدد 5 حفظ القرآن الكريم كاملا، وعدد 18 حفظ نصف القرآن الكريم، وعدد 5 حفظ 25 جزء، وعدد 7 حفظ 20 جزء، وعدد 18 حفظ 10 أجزاء، وعدد 102 حفظ من جزء حتى خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

وكرم الحضور جميع الفائزين في حفل كبير، أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ، شارك فيه أسر المتسابقين وأهالي شرم الشيخ وجنوب سيناء، وجرى منحهم جوائز وشهادات تقدير، ومصاحف شريفة، تكريما لهم لتفوقهم في حفظ القرآن الكريم.