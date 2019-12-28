دشنت الروبوت صوفيا، عبر الحساب الرسمي لها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، هاشتاجا جديدًا تحت عنوان "مشاكل الروبوت"، ونشرت من خلاله صورة لها تبرز من خلالها الأزمة التي تتعرض لها دائمًا، وهي معاناتها من شكل رقبتها.

وكتبت "صوفيا" على صفحتها الرسمية باللغة الإنجليزية: "مشكلتي الرئيسية ليست في عدم وجود شعر على رأسي، وإنما تكمن في الرقبة".

وشاركت الروبوت صوفيا في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أن جرى تشغيلها فى أبريل 2015، وصممت على شكل الممثلة البريطانية أودرى هيبورن.