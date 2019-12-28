أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها بارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة في مقديشو إلى أكثر من 20 قتيلا.

كانت الشرطة الصومالية، أعلنت مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة مقديشو.